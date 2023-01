Inter, Bastoni: "Vogliamo vincere la Supercoppa. Conosciamo il Milan, non sarà facile"

vedi letture

Nella sua intervista al sito ufficiale dell'Inter, nella quale ha presentato la sfida contro il Milan in Supercoppa nel Match Programme, Alessandro Bastoni ha parlato anche dei rossoneri e di come affrontare la partita: "Conosciamo bene il Milan e le sue qualità, ma noi dobbiamo giocare da Inter: non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta. Il derby è sempre il derby! Però vogliamo alzare la Supercoppa e centrare un risultato positivo per dare una spinta alla squadra. L’anno scorso al gol di Sanchez l’emozione è stata unica, soprattutto festeggiare davanti ai nostri tifosi: è stata una battaglia dal primo all’ultimo minuto".