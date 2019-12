© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’accelerazione improvvisa inferta dalla Juventus in una trattativa che vedeva l’Inter in una posizione di privilegio, ha fatto sfumare la possibilità di vedere con la maglia nerazzurra Dejan Kulusevski: uno scenario modificato dal blitz di Fabio Paratici, dopo che il ragazzo aveva di fatto raggiunto un accordo con entrambe le pretendenti. Impossibile per l’Inter pareggiare la proposta cumulativa da circa 45 milioni che tingerà di bianco e di nero il futuro dello svedese, ed allora occhi ed attenzioni rivolte all’immediato: perché la pista legata ad Arturo Vidal è quella che in cuor suo Antonio Conte vorrebbe vedere trionfare nelle gerarchie di mercato interiste, e perché il passo fatto dal cileno aprendo al muro contro muro con il Barcellona ha dato un indirizzo piuttosto preciso rispetto alla volontà del diretto interessato. Ed allora anche l’operazione di prospettiva sfumata sì che potrebbe fare meno male, con una contropartita nell’immediato in grado di modificare in maniera sostanziale i sogni di vittoria dell’Inter e del suo allenatore.