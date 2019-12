© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter è fuori dalla Champions League. Una serata amara per i nerazzurri, sconfitti per 2-1 in casa da un Barcellona ampiamente rimaneggiato. Il centrocampista Borja Valero ha analizzato la partita ai microfoni di InterTV: "Abbiamo avuto le occasioni e avremmo meritato la qualificazione. Le difficoltà a centrocampo? Non avevamo preparato la gara sapendo che il Barcellona non avrebbe giocato con una linea a cinque. E poi il campo, c'è da dirlo, non era in buone condizioni e la palla girava meno veloce. Ora non dobbiamo bloccarci; abbiamo due gare importantissime prima della sosta, poi inizierà il percorso in Europa League. Dovremo dimostrare di esserci subito rialzati", riporta fcinternews.