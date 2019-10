© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Domani è come una finale. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, non possiamo fallire". Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, ha presentato così ai microfoni di Sky Sport la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund (in programma domani sera a San Siro alle 21.00):

La classifica del girone? "E' ancora tutto aperto, abbiamo 4 partite da vincere. Contro il Borussia dovremo stare attenti col pallone tra i piedi e gestire bene le situazioni".

Gli ultimi minuti col Sassuolo? "Abbiamo giocato i primi 70' minuti da grande squadre, poi abbiamo sbagliato due o tre passaggi semplici. Dobbiamo stare più attenti, tutto qua".