L'Inter pensa alla prossima estate e ai possibili parametro zero da poter tesserare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nel mirino del club nerazzurro ci sono sia Thomas Meunier che Layvin Kurzawa, entrambi in scadenza nel 2020 con il Paris Saint Germain e alcuni intermediari li hanno già offerti al club di Suning. Visto però che in estate dovrà essere discusso il riscatto di Icardi l'Inter non vuole forzare la mano.

Nuovo Godin - Un altro prospetto seguito dai nerazzurri è Jan Vertonghen del Tottenham, per quella che sarebbe un'operazione simile a quella fatta per Godin in estate, visti i 32 anni di età del belga.