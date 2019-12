© foto di Giacomo Morini

L'Inter mette nel mirino Gaetano Castrovilli. Tuttosport oggi in edicola spiega che per arrivare all'interno scuola Bari e la scorsa stagione in prestito dalla Fiorentina alla Cremonese, la società nerazzurra potrebbe mettere sul piatto Matteo Politano. Il ventiseienne resta sul mercato dove ha tante richieste e quella viola è una pista calda. L'altra è l'Atalanta, all'interno dell'affare Dejan Kulusevski.