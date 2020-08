Inter, cambia il destino di Nainggolan: con Allegri potrebbe tornare a Milano

Con l’arrivo sulla panchina dell’Inter di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare anche il futuro di Radja Nainggolan. Come riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda, con il tecnico livornese non è più così scontato che il Ninja vada via dall’Inter. Il Cagliari vorrebbe trattenere il centrocampista belga, ma Allegri potrebbe volerlo con sé a Milano dopo averlo fatto esordire in Serie A con la casacca rossoblu proprio a San Siro contro l’Inter il 7 febbraio 2010.