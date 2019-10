Inter, Candreva: "C'è l'entusiasmo giusto. La qualificazione è aperta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter a segno nel 2-0 al Borussia Dortmund, ha parlato a Sky al triplice fischio: "C'è l'entusiasmo giusto e la voglia di far bene, di migliorarsi e soffrire tutti insieme. Stiamo bene, dobbiamo continuare così. Era una partita difficile, le ultime due non avevamo concretizzato. Oggi si è vista una super partita: festeggiamo fino a mezzanotte poi si torna a pensare al campionato. Con l'entusiasmo si sopperisce alla fatica, abbiamo saputo soffrire e offerto una gran prova. Se ci rilassiamo facciamo brutte prove, non siamo sicuri. Ripartiamo da qui, sappiamo che al ritorno sarà difficile ma la qualificazione è aperta".