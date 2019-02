© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della conferenza stampa pre-Europa League, Antonio Candreva ha parlato così ai microfoni di InterTv: "Gli ultimi successi ci hanno permesso di lavorare al meglio. Sappiamo l'importanza della partita di domani come del fatto di non dover sottovalutare nessuno, scenderemo in campo per vincere. L'ultima è stata una vittoria di rabbia che abbiamo voluto fino all'ultimo anche coinvolgendo anche il nostro fantastico pubblico. Dobbiamo ripartire da lì e dalle altre partite fatte precedentemente".