© foto di Giacomo Morini

Gaetano Castrovilli è uno dei primissimi obiettivi dell'Inter per la prossima estate. Lo scrive FcInterNews che spiega come i nerazzurri siano in costante contatto con l'entourage del centrocampista che la Fiorentina valuta fra i 40 ed i 50 milioni di euro. Sullo sfondo da non dimenticare l'interesse del Napoli e, all'estero, di Tottenham e Lipsia.