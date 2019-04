© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha deciso: riscatterà Matteo Politano. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Marotta e Ausilio sono al lavoro da tempo per ridefinire l’affare con il Sassuolo. Il ragazzo è arrivato a Milano in prestito per 7 milioni, mentre per il riscatto l’Inter dovrebbe versare nelle casse dei neroverdi altri 20 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è ridurre questa cifra, magari inserendo una contropartita tecnica.