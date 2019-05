© foto di PhotoViews

Tutto fatto infine per il passaggio di Lucien Agoumé dal Sochaux all’Inter. Nelle casse dei francesi, che lo avrebbero perso a zero nel 2020, finiranno 4,5 milioni stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport quest'oggi: il classe 2002, che in Francia avvicinano al connazionale Pogba, andrà dunque a rafforzare la Primavera di Madonna con la prospettiva di entrare saltuariamente a far parte anche della rosa di Conte.