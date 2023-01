Ag. Radu: "Confermo l'Auxerre, tra oggi e domani si decide. Agoumé? Non so se si muove"

vedi letture

Oscar Damiani, agente del portiere Ionut Radu, ha parlato dell'imminente trasferimento del suo assistito, di proprietà dell'Inter e in procinto di cambiare casacca passando all'Auxerre dopo aver giocato in prestito alla Cremonese per i primi sei mesi. Ecco quanto ha dichiarato a L'Interista: "Confermo: c'è un interesse dell'Auxerre ed in questi giorni, fra oggi e domani, dovremmo decidere. C'è qualche piccola cosa da vedere però probabilmente tornerà dalla Cremonese all'Inter e poi andrà dall'Inter in prestito alla Auxerre".

La Ligue 1 è il campionato giusto dal quale ripartire?

"Penso di sì, è un campionato molto competitivo. L'Auxerre è una squadra che lotta per salvarsi in questo momento, ha una grande storia, ci sono passati grandi giocatori. Una piccola città, ma con una grande storia. Come dicevo, fra oggi e domani i due club dovrebbero mettersi d'accordo. Il giocatore in linea di massima ha deciso".

Agoume potrebbe muoversi a gennaio?

"No, non lo so se si muoverà. Lucien si è fatto male ed è stato fuori per un po', quindi vediamo".