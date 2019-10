Non si placa la concorrenza per l’Inter nella corsa a Donny Van De Beek, giocatore in forza all’Ajax. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Sport, infatti, sulle tracce del centrocampista ci sarebbe anche il Real Madrid, che ha già seguito il calciatore in estate come possibile alternativa a Paul Pogba, anche lui sfumato alla fine. L’alternativa per le merengues porta sempre in casa Ajax e porta il nome di Hakim Ziyech. Entrambi i calciatori sono in scadenza nel 2022.