Arrivano conferme da Oltremanica sull'indiscrezione lanciata da TMW qualche giorno fa : Pierre-Emerick Aubameyang è un obiettivo concreto per rinforzare il reparto avanzato dell'Inter.

Già per gennaio secondo i tabloid - Stando a quanto riporta oggi il Daily Star, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino l'attaccante dell'Arsenal già per la finestra invernale, anche se sembra improbabile che i Gunners possano decidere di privarsi del loro miglior marcatore a stagione in corso. Per Aubameyang, intanto, con la doppietta segnata ieri al Norwich si contano già 12 reti quest'anno.