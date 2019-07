Inter, contatti con ag. Vidal. Idea per fine agosto ma in prestito è difficile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

FcInterNews.it racconta come, dato che la pista che porta al laziale Sergej Milinkovic-Savic sembra sempre meno percorribile, in casa Inter stia tornando a farsi largo l'idea che porta ad Arturo Vidal. Il cileno potrebbe lasciare Barcellona in questa estate: i nerazzurri monitorano la situazione e ne ha parlato anche con il suo agente Fernando Felicevich. Contatti esplorativi ma che potrebbero aprire a un affare last minute a fine agosto. L'idea - in prestito - c'è, anche se l'ingaggio (9 milioni a stagione) resta un problema non di poco conto.