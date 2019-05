Inter, Conte a Madrid con la dirigenza. Potrebbe esserci anche Z.Jindong

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella di Madrid per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool sarà la prima uscita pubblica di Antonio Conte in qualità di allenatore dell'Inter. In quella occasione, il tecnico pugliese si presenterà al Wanda Metropolitano con l'ad Giuseppe Marotta e col presidente Steven Zhang.

Primo incontro con Zhang Jindong?- A Madrid, riporta 'Sky', Conte per la prima volta potrebbe incontrare il proprietario di Suning e dell'Inter: Jindong Zhang. Quest'ultimo dovrebbe aggregarsi alla delegazione nerazzurra per la finale di Champions League.