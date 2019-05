Inter, Conte attende la Champions. E parte la caccia al suo passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto esaurito al Meazza. Qui si farà festa o, dovessero le cose andare male, guerra incondizionata. Così, a naso, non sarà una domenica sera semplice da affrontare per l’Inter, tanto piena di motivazioni quanto carica di tensioni e paure. Succede quando delle ultime cinque gare di campionato, ne vinci appena una, per giunta contro il Chievo già da tempo retrocesso in B. nelle per i nerazzurri (3 N-1 P). E dopo il derby del 17 marzo, oltre i clivensi i nerazzurri hanno battuto solo Genoa e Frosinone. La paura, paradossalmente, deriva proprio dagli occhi che gli oltre 70 mila presenti a San Siro pianteranno addosso a Handanovic e compagni. Quegli stessi occhi che hanno visto l’Inter fallire miseramente contro PSV (in Champions League), Eintracht (Europa League) e Lazio (Coppa Italia). Match decisivi. Guarda un po’, contro l’Empoli di Andreazzoli sta per arrivarne un altro. Spalletti, dopo gli schiaffi del San Paolo, ha una settimana per far capire ai suoi calciatori che la tendenza va invertita subito. Anche perché, in caso contrario, di tempo per farlo non ce ne sarebbe più. Di sicuro non per lui che, in ogni caso, ha le valigie pronte con destinazione anno sabbatico. Conte studia l’Inter ormai da mesi, se l’è immaginata mille volte e, tra qualche giorno, ne assumerà il comando con pieni poteri. Champions o Europa League, lo farà comunque. Alla storia della mancata qualificazione, però, è il primo non volerci credere. Si limiterà ad attendere gli ultimi novanta minuti, poi darà inizio a una nuova era, immediatamente a caccia del suo passato.