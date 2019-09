© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Arriviamo a questa sfida con la giusta attenzione e il giusto entusiasmo viste le vittorie in campionato". Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv dopo la conferenza stampa della viglia del match con lo Slavia Praga. "In Italia nulla è mai facile, non era scontato. Al tempo stesso, c'è grande voglia di iniziare questo percorso".

Sugli avversari: "Lo Slavia Praga ha dominato l'anno scorso in patria, anche al cospetto di squadre come il Viktoria Plzen. Dobbiamo essere bravi a metterci al pari loro a livello di intensità e a giocare il nostro calcio, sapendo di avere di fronte un ottimo team che ha anche fatto anche un'ottima Europa League. Ci vorrà grande attenzione, sappiamo che dobbiamo vincere perché è la prima partita. Non sarà semplice, ci affidiamo anche all'aiuto dei nostri tifosi".

Una battuta anche sul girone: "Barcellona e Borussia Dortmund, insieme allo Slavia, sono avversarie di grandissimo rispetto e anche loro lo hanno nei nostri confronti".