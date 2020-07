Inter, Conte: "Borja Valero merita spazio. Dobbiamo recuperare in fretta per il Getafe"

00.20 - Terzo clean sheet di fila e Inter da secondo posto con D'Ambrosio e Lautaro che stendono, come all'andata, il Napoli di Gattuso. Nel corso dell'intervista/conferenza l'allenatore interista, Antonio Conte, ha risposto così alle domande dei giornalisti, partendo dalla prestazione di Borja Valero: "Un esempio di come, lavorando seriamente e quotidianamente, alla fine ti ritaglio il tuo spazio. Lui sta facendo bene e sono contento. All'inizio era un po' relegato nelle ultime zone a livello di scelte per il centrocampo, ha dimostrato grazie onestamente anche agli infortuni di meritare il suo spazio. Discorso che vale pure per Ranocchia che l'anno scorso ha giocato pochissimo"

EUROPA - "Se vogliamo andare avanti e fare cose importanti serve equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Abbiamo la miglior difesa e il miglior attacco in A, portiamo tantissimi giocatori in fase realizzativa. Giochiamoci ora una bella gara contro l'Atalanta, il giusto finale per noi. Loro ormai sono una realtà del calcio italiano, hanno giocatori importanti. Sarà un ulteriore test per preparare la gara contro il Getafe. Abbiamo lavorato tantissimo, stasera abbiamo chiuso un ciclo che prevedeva una gara ogni tre giorni. C'è stato un dispendio energetico notevole e dovremo essere bravi a recuperare. Darò un giorno libero ai ragazzi, lo stesso farò dopo Bergamo. Le altre squadre all'estero hanno avuto più tempo per prepararsi, ma ci siamo e cercheremo di fare del nostro meglio"