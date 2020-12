Inter, Conte: "C'è unità di intenti e abbiamo voglia di rendere orgogliosi i nostri tifosi"

Dopo il successo contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Se non sei squadra non vieni qui e vinci contro un Borussia in forma. Se non sei squadra dal punto di vista tattico, caratteriale e della determinazione e della voglia non viene a fare questo tipo di partita. Abbiamo fatto una partita importante dove abbiamo strameritato di vincere. Potevamo evitare sofferenze inutili ma abbiamo affrontato una squadra in forma, la migliore del nostro girone. Siamo vivi. Compimenti ai ragazzi perchè lo spirito è quello giusto. Quando abbiamo questo spirito diventiamo un problema per gli avversari".

Lukaku ha detto che si sente uno dei 25.

"Ha ragione Romelu. Quello che io chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità da parte di tutti. Io penso che attraverso questo e l'incremento della qualità di ognuno possiamo crescere come squadra e puntare a qualcosa di ambizioso. Stiamo facendo un percorso ma partite come queste testimoniano che la squadra c'è. C'è unità di intenti e abbiamo voglia di rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Come hai aiutato la squadra nell'intervallo dopo il gol subito allo scadere?

"Sicuramente il gol subito allo scadere ci avrebbe potuto ammazzare dal punto di vista dello spirito. Abbiamo analizzato alcune situazioni da migliorare, ho detto loro di tornare a giocare con la stessa qualità del primo tempo. Questi ragazzi avevano bisogno di essere supportati, sanno che io nel bene e nel male sono con loro. Ho detto loro di riprendere la qualità del primo tempo, di continuare quello che stavano facendo e che alla fine avremo vinto. Sono stato un buon profeta, sono contento per loro perchè a volte parli parli ma se poi non accade diventi poco credibile".

L'intervento di Brozovic ha chiuso il cerchio di un centrocampo oggi eccezionale.

"Abbiamo fatto bene come squadra. E' chiaro che il centrocampo è il reparto che sposta gli equilibri. Brozovic non dimentichiamo che era la prima partita dopo il Covid. Barella sta giocando partite su partite, nel primo tempo aveva anche un problema al polpaccio però in quel momento era difficile intervenire dalla panchina perché Sensi ed Eriksen ti assicurano qualità ma meno interdizione rispetto agli altri. Sono stati bravi ad arrivare fino alla fine, lo stesso Nicolò. L'intervento in scivolata alla fine di Brozovic alla fine dimostra che quando ci mette la cattiveria è un giocatore importante. Gagliardini lo conosciamo, è un calciatore affidabile sotto tutti i punti di vista".

Il tuo tocco sui giocatori italiani.

"Barella ha 24 anni, è cresciuto molto ma ha margini di miglioramento e deve lavorare per crescere. Lo stesso dicasi di Bastoni, ragazzo che sta facendo bene. Sono ragazzi affidabili e il compito mio è farli crescere. Sono contento per Darmian che arriva dall'esperienza inglese, poi è andato a Parma. Abbiamo creduto in lui, è un giocatore affidabile. E' un giocatore che ci può dare quello che noi cerchiamo, di dare la possibilità a Hakimi di crescere con pazienza. Oggi penso che abbia disputato un'ottima partita senza dimenticare che Matteo aveva già giocato con il Sassuolo".