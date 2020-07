Inter, Conte chiede mentalità ed esperienza: Dzeko e Vidal restano in cima alla sua lista

Antonio Conte, in vista del prossimo mercato dell'Inter, chiede ai suoi dirigenti mentalità ed esperienza. Dopo gli 11 nuovi giocatori arrivati fra l'estate e gennaio, Conte pensa così ad una nuova mezza rivoluzione ed in tal senso dopo Achraf Hakimi Marotta e Ausilio stanno portando avanti con profitto i discorsi con Brescia e Chelsea per Sandro Tonali e Emerson Palmieri.

Non è finita qui - I tre citati sono giocatori forti, ma con pochi trofei in bacheca. Per Conte serve gente che trascini, gente che saèèia fare da guida nei momenti di difficoltà, ed in tal senso i nomi sono sempre due: Edin Dzeko e Arturo Vidal. La società sta lavorando ma non è detto che accontenti il tecnico, anche perché l'Inter vorrebbe rivedere la posizione su Radja Nainggolan e magari convincere Conte a trattenerlo a Milano dopo il prestito al Cagliari.