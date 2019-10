© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nella conferenza stampa della vigilia Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha confermato che nei giorni tra la sfida col Sassuolo e quella col Borussia Dortmund s'è a lungo soffermato con la squadra sull'analisi video. Al Mapei Stadium, l'Inter ha vinto 4-3 riaprendo una partita che sembrava in cassaforte dopo il 4-1: "Abbiamo lavorato sul video e rivisto alcune situazioni - ha detto -. Non dobbiamo perdere palloni, domenica abbiamo subito tre gol per tre palle perse in costruzione nostra. E domani affrontiamo una squadra molto brava nelle ripartenze".

