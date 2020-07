Inter, Conte e la sua attrazione gravitazionale

Sempre più Conte centrici, soprattutto nelle difficoltà. Il primo vero momento di empasse e delusione della stagione dell’Inter non ha spostato di una virgola l’attrazione gravitazionale che l’universo Inter mantiene nei confronti del suo allenatore, baluardo del presente e del futuro. La sfuriata post Bologna è servita da monito per una presa di coscienza chiara è definita: il progetto è ambizioso e bisognerà meritare di farne parte. Il fatto che lo stesso Conte si sia messo in discussione attraverso le sue dichiarazioni la dice lunghissima rispetto alla smania di vittorie di un allenatore che ha vinto ovunque e che sa che quest’anno potrebbe non alzare nessun trofeo. Del resto, oltre a valutare il finale della stagione per blindare il posto nell’Europa che conta, c’è una competizione da affrontare con il piglio dei potenziali favoriti e ci sono diversi tasselli che devono meritarsi una riconferma. Motivazioni sufficienti per evitare cali di tensione e impostare un futuro ancora più ambizioso con il supporto di proprietà e dirigenza. L’acquisto di Hakimi, l’inseguimento a Tonali, la traccia Alaba e Palmieri la dicono lunga rispetto a ciò che in casa Inter si vuole disegnare di qui in avanti. Il tempo degli sconti è finito domenica pomeriggio.