L'intenzione dell'Inter, scrive il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è quella di far firmare il contratto ad Antonio Conte nel giro di pochi giorni, sicuramente entro la giornata di venerdì.

Il tecnico pugliese sottoscriverà un contratto triennale da nove milioni di euro netti a stagione e poi sabato - si legge - volerà a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham in veste di allenatore dell'Inter, al fianco di Steven Zhang e Giuseppe Marotta.