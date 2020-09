Inter, Conte esalta i nuovi: "Sembra che giochino con noi da tanto tempo"

In conferenza stampa dopo il successo dell'Inter per 5-2 sul Benevento, il tecnico nerazzurro Antonio Conte si è così espresso sul rendimento della sua squadra e sull'apporto dei nuovi: "Ci sono tanti giocatori nuovi, due esperti come Kolarov e Vidal, uno giovane come Hakimi, o anche Perisic rientrato, sono tutti giocatori che sembra giochino con noi da tanto tempo".

Come sta Vidal? È a rischio per domenica?

"Non lo so ancora, ho parlato con lui. Mi ha detto che aveva ricevuto un colpo e vedevo che zoppicava e arrancava non ci ho pensato due volte a cambiarlo. L'anno scorso abbiamo sofferto così tanto a centrocampo, avendo Barella non ho corso rischi. Domani vediamo che situazione troviamo da un punto di vista medico e vedremo".

Cosa ha portato Hakimi nella manovra complessiva dell'Inter?

"Hakimi è un calciatore con grandi potenzialità, è nato per fare il quinto di centrocampo avendo propensioni offensive importanti. Deve migliorare in difesa, giocare con tre centrali esalta le sue qualità. È stato l’investimento importante di questo mercato, deve continuare a lavorare ma ha dato una buona interpretazione della gara. Speriamo continui così".