Inter, Conte guarda Chelsea-Liverpool sul divano: occhi su Kanté e Marcos Alonso?

vedi letture

Pomeriggio di intrattenimento e studio per Antonio Conte. Attraverso il suo neonato profilo Instagram, l’allenatore dell’Inter ha fatto sapere di aver visto in televisione il big match di Premier League che si è giocato oggi tra Chelsea e Liverpool. Un match divertente da vedere, ma Conte lo ha visto probabilmente anche in qualità di spettatore interessato, visto che in campo tra le fila dei Blues c’erano due degli obiettivi di mercato del club nerazzurro, N’Golo Kanté e Marcos Alonso.