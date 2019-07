© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una dimenticanza, voluta o meno: il foglietto con le indicazioni relative ai calci piazzati e agli angoli lasciato in bella vista nello spogliatoio del Cornaredo dopo la prima amichevole stagionale col Lugano. Tuttosport e gli altri principali quotidiani sportivi di oggi provano così, inevitabilmente, a raccontare e interpretare le strategie del nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte in quanto ai calci da fermo.

Schema fisso - Le scelte, d'altronde, sembrano già piuttosto chiare nella mente dell'ex ct. Brozovic e Perisic sono i tiratori, rispettivamente per i calci da fermo da destra e da sinistra, sempre accompagnati da un secondo giocatore in battuta. In area avversaria serve invece un presidio di cinque elementi: i tre centrali, il centrocampista più forte fisicamente e il centravanti. A presidiare le zone al limite dell'area Perisic e Sensi a destra, Sensi e Brozovic a sinistra. Senza dimenticarsi di Candreva come vertice basso, calciatore capace di riavviare immediatamente il giro palla della squadra nerazzurra così come di fermare grazie alla sua velocità una possibile ripartenza.