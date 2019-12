© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarebbe servito Nainggolan in questo momento di emergenza a centrocampo? E' una delle domande fatte in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che sulla decisione estiva di cedere il centrocampista belga al Cagliari ha risposto così: "Sa benissimo che lo stimo, al Chelsea lo avevo messo in cima alla lista. Lui sa tutto. Qui aveva vissuto una stagione particolare e penso che il Cagliari sia stata la scelta migliore per lui. Penso che in certi casi si debbano fare delle analisi. Sono contento stia facendo così bene, ma è giusto che si faccia delle domande sul perché non è più qui".

