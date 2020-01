© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver disertato sia la conferenza stampa che l'appuntamento con le tv a seguito del pari interno col Cagliari, il tecnico dell'Inter Antonio Conte non parlerà nemmeno alla vigilia della sfida di Coppa Italia alla Fiorentina. A differenza dei colleghi Pioli e Iachini, per l'ex ct nemmeno un commento alla tv ufficiale della società, quindi per risentire il suo pensiero appuntamento alla conferenza stampa che precederà l'impegno di domenica prossima contro l'Udinese.