© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Praga contro lo Slavia in Champions League. Queste le sue parole: "Sicuramente sarà una gara difficile, abbiamo visto le loro gare e anche contro Barcellona e Dortmund hanno fatto bene. Hanno pareggiato con i blaugrana e per poco non sono riusciti a vincere. Hanno molte certezze, questo è un girone molto difficile e lo sapevamo".

Quanta voglia c'è di andare a giocarsi la qualificazione all'ultima giornata?

"Il percorso che stiamo facendo è stato fatto da grandi prestazioni. C'è rammarico per come abbiamo gestito alcune partite ma oggi sappiamo che non abbiamo più alternative. Mancano due gare, pensiamo solo a questa e dobbiamo vincere. Queste partite ci servono anche per crescere".

Servirà massima attenzione.

"Sì, sappiamo cosa ci aspetta e dovremo essere bravi a soffrire e a essere pronti a colpire. Abbiamo preparato bene la partita, sarà dura ma vogliamo vincere".

Come stanno Gagliardini e Politano?

"Sono recuperati, vediamo domani".