Antonio Conte e l'ottimo avvio di stagione di Antonio Candreva. Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, l'allenatore dell'Inter ha così risposto sul momento del laterale ex Lazio: "E' un ragazzo a cui devi entrare nella testa, ci devi lavorare. Ha grandi potenzialità, ma anche continuamente bisogno di conferme. Anche da lui mi aspetto una crescita sotto tutti i punti di vista. E' un bravissimo ragazzo, un po' lo conoscevo da questo punto di vista. So che può fare ancora molto di più".

