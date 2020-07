Inter, Conte su Sanchez: "L'abbiamo aspettato tanto. Mi sarebbe piaciuto averlo durante l'anno"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla di Alexis Sanchez. Il cileno è stato fra i protagonisti del successo contro il Torino grazie a due assist: "Adesso sta bene, l'abbiamo aspettato tanto. Ha margini di miglioramento, e forma una buona coppia con Lautaro. Non dimentichiamo che abbiamo fatto tre quarti di campionato con la LuLa, come l'hanno chiamata sui giornali. Si fa presto a dimenticare: per noi loro sono stati la vita, abbiamo fatto tanti punti grazie ai loro gol e alla loro connessione. A me sarebbe piaciuto avere anche Sanchez durante l'anno, perché quando hai la possibilità di avere tre giocatori di questo livello li puoi ruotare. Se si fosse infortunato anche uno tra Lukaku e Lautaro avremmo avuto grosse difficoltà. E poterli ruotare significa avere anche un'arma in più dalla panchina, e gli infortuni a centrocampo mi privano della possibilità di cambiare a gara in corso".