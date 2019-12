Inter, Conte sui fischi nel secondo tempo: "Non va bene, i tifosi ci aiutino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scialbo 0-0 tra Inter e Roma, scialba soprattutto la seconda frazione di gioco. E così San Siro non ha nascosto qualche mugugno, che però non è andato giù ad Antonio Conte. Nel post partita, ai microfoni di Sky, il tecnico nerazzurro ha detto la sua: "Ho sentito qualche fischio nel secondo tempo. Questo non va bene, non aiuta i ragazzi, non aiuta l'Inter. Il tifoso deve capire questo, tutto lo stadio deve capire che ci deve supportare e non deve fare così al primo errore. Non è facile giocare a San Siro, tanti ragazzi sono giovani e c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Mi premeva dirlo perché voglio proteggere il gruppo: non bisogna diventare presuntuosi".