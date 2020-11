Inter contro il Real senza Lukaku. Zidane: "Ci sono tanti nerazzurri che possono fare bene"

vedi letture

"Lukaku non sarà della partita? L'Inter ha altri buonissimi giocatori che faranno bene". A rispondere alla domanda di Sky Sport è direttamente Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid che domani affronterà l'Inter in Champions League: "Senza di lui, l'Inter perde sicuramente qualcosa visto che gioca sempre, ma chiunque scenderà in campo al suo posto lo farà nel migliore dei modi. La situazione Covid nel mondo? La stagione è strana, e secondo me sarà sempre peggio perché non sappiamo come finirà. Noi quello che dobbiamo fare e pensare al top per ogni partita"