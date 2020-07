Inter, cooperativa del gol: Godin è il 18° giocatore ad andare a segno quest'anno

Inter cooperativa del gol. Con la rete realizzata questa sera da Diego Godin, la formazione nerazzurra ha mandato a segno il 18° giocatore diverso in questo campionato. Come riporta Opta, il club meneghino non ha mai fatto meglio in un singolo campionato di Serie A, ma ha eguagliato il dato del torneo 2007/2008.