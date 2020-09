Inter, così si sblocca Vidal: indennizzo al Barça e rinuncia all'ultimo anno di contratto

Arturo Vidal cambia strategia e rinuncia all'ultimo anno di contratto col Barcellona. Per questo, come riporta stamane Mundo Deportivo, il centrocampista cileno nelle prossime ore potrebbe finalmente coronare il suo sogno di raggiungere mister Conte all'Inter. Con un possibile indennizzo dai nerazzurri ai blaugrana, proprio come accaduto per la cessione di Ivan Rakitic al Siviglia: così si può sbloccare a breve il ritorno di 'King Arturo' in Serie A.