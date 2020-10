Inter, cuore e disponibilità battono tecnica e talento. È il credo invalicabile di Conte

La disponibilità, l'attitudine e il sacrificio: tre elementi che, nel calcio secondo Antonio Conte, non possono mancare mai. Che vincono sempre e senza condizioni sul talento e sulla tecnica. Se poi i fattori coincidono tanto meglio, altrimenti la selezione diventa naturale. Da Elia alla Juventus, a Diego Costa al Chelsea, passando per Jorginho in Nazionale. E ora Eriksen all'Inter. Non vuol dire che sei proprio tagliato fuori, semplicemente non sei e mai sarai centrale nella sua gestione. Anche se Antonio fa passare il messaggio secondo il quale "saranno tutti protagonisti", l'assunto immediatamente successivo conferma quanto appena scritto: "sto lavorando bene con ognuno dei miei calciatori, a patto che ci sia disponibilità che sarà la chiave di questa stagione". Tradotto: puoi anche essere il numero uno al mondo, ma se non trascendi ogni limite fisico e motivazionale, il posto in panchina non te lo toglie nessuno. Di disponibilità e sacrificio Conte ne parla sempre, dagli inizi della sua avventura da tecnico. È un diktat, una sacra scrittura, una legge inviolabile e invalicabile. Così l'ex Tottenham non potrà scalzare Barella e Sensi tanto facilmente, con Brozovic (che corre come nessuno) la missione è anche più complicata. I tanti minuti a disposizione in stagione salvano in parte il futuro del danese, ma è della parte restante che, d'ora in poi, bisognerà preoccuparsi.