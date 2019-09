© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro lo Slavia Praga, parla il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio. Queste le sue parole: "Non è stato un problema di personalità, si poteva fare di più soprattutto quando loro venivano a pressarci, noi riusciamo anche a giocare quando qualcuno ci pressa alto ma oggi non siamo riusciti a mettere in pratica quanto provato. Non vogliamo usare alibi, lavoriamo tutti i giorni per farci trovare pronti, dovevamo giocare con velocità. Derby? Il Milan ha un gioco abbastanza chiaro, ordinato, fanno pressing e possesso palla, dobbiamo essere cattivi nel pressing e lucidi quando abbiamo noi il possesso palla".