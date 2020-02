© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud è rimasto al Chelsea ma già da oggi, visto che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, potrà accordarsi con un nuovo club in vista della prossima stagione e in questo senso Lazio e Inter sono pronte a darsi battaglia.

L'Inter - I nerazzurri avevano già trovato l'accordo con il giocatore, nei primi giorni di gennaio, per un contratto fino al 2022. E sono pronti a ribadire la proposta, magari con opzione fino al 2023.

La Lazio - I biancocelesti hanno gettato le basi, attraverso Igli Tare che ieri è volato a Londra e la proposta sarà quella di un triennale a tre milioni di euro a stagione.