Inter, da Tonali e Ndombelé a Dzeko ed Emerson: la lista di Conte. Suning lo accontenterà

Prima il secondo posto, poi l'Europa League. C'è ancora il campo a cui pensare in casa Inter, poi sarà tempo di soffermarsi anche sul mercato. Antonio Conte ha trasmesso la sua lista a Beppe Marotta e Piero Ausilio, gli obiettivi di mercato sono condivisi e la strategia per fare bene l'anno prossimo è chiaro: rinforzare la rosa in tutti i reparti. Suning proverà ad accontentare l'allenatore salentino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La lista. Al di là della suggestione Lionel Messi, l'obiettivo principale per l'attacco resta Edin Dzeko. A centrocampo c'è Sandro Tonali, che ha già accettato la destinazione e per il quale si punta a chiudere a 30 milioni di euro, ma non solo: N'Golo Kanté non è più incedibile per il Chelsea, Tanguy Ndombelé è l'ultimo profilo sul quale i nerazzurri si sono attivati, Arturo Vidal non va dimenticato per i buoni rapporti con Conte. Dietro, invece, i nomi sono tre: Marash Kumbulla, Jan Vertonghen ed Emerson Palmieri.