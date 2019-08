Inter, Dalbert dira 'sì' alla Fiorentina: si avvicina lo scambio con Biraghi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter e Fiorentina stanno lavorando a stretto contatto sul mercato. Si avvicina lo scambio tra Henrique Dalbert e Cristiano Biraghi. Il primo nelle prossime ore dovrebbe dire sì alla Fiorentina, anche se serve un accordo sull’ingaggio. Decisiva la chiusura della pista Nizza. In Francia, sostengono che sulle tracce del terzino ci sarebbero ancora Lione e Marsiglia, ma l’Inter spinge per Firenze perché così verrebbe messo in piedi lo scambio di prestiti con Biraghi (ieri in panchina), con il quale sono già stati sistemati tutti i dettagli.