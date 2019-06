Inter, Dalbert vicino all'addio. Distanza di 2 milioni con il Lione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si avvicina l'addio all'Inter perDalbert Henrique: stando a quanto riferisce Tuttosport, il Lione si è avvicinato alla richiesta dell'Inter per il giocare, pari a 20 milioni di euro. L'offerta francese sarebbe per il momento di 18 milioni di euro e l'accordo dunque è dietro l'angolo: inutile dire che sarebbe una cessione molto importante per i nerazzurri, che a dispetto della stima di Spalletti per il brasiliano non hanno puntato con convinzione sull'ex Nizza. Arrivato nell'estate del 2017, per averlo l'Inter girò al Nizza 20 milioni di euro più bonus.