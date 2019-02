© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yannick Carrasco è stato a un passo dall'Inter, secondo il il sito belga RTL Sport: l'affare è saltato perché, a dispetto di discorsi avanzati per un clamoroso scambio che avrebbe portato Ivan Perisic in Cina e l'ex Atletico in nerazzurro, l'instabilità della panchina del club cinese non consentiva di chiudere operazioni di questa portata. Bernd Schuster, tecnico dei Blue Hawks, in quel momento in forte discussione, avrebbe lasciato spazio a Leonardo Jardim, più disposto del collega tedesco a lasciar partire il belga direzione Milano. Ma il tecnico portoghese, scegliendo di tornare nel Principato, ha fatto saltare indirettamente i piani delle parti in causa.