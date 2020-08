Inter, dall'Inghilterra: Chelsea a un passo da Chilwell, Emerson e Alonso potrebbero partire

Il Chelsea è pronto a rinnovare la corsia di sinistra con l’acquisto di Ben Chilwell dal Leicester. La notizia (che potrebbe avere dei risvolti anche in chiave nerazzurra) è lanciata dal Times, che parla di una vera e propria “svolta nei colloqui” tra i due club per il possibile trasferimento del classe ’96 inglese alla corte di Frank Lampard, suo grande estimatore: nelle ultime ore le Foxes avrebbero abbassato la richiesta iniziale di 80 milioni di sterline per liberare il terzino sinistro, che in caso di sbarco - sempre più probabile - a Londra andrebbe inevitabilmente a chiudere gli spazi a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, nomi che da diverse settimane circolano anche in orbita Inter.

Con l’arrivo di Chilwell al Chelsea, il club nerazzurro potrebbe puntare a strappare un prezzo conveniente su uno dei due terzini in esubero: lo spagnolo, ideale per il 3-5-2, resta il preferito di Antonio Conte per rinforzare l’out mancino dopo l’arrivo di Achraf Hakimi nella corsia opposta; piace anche l’ex Roma, che secondo le notizie circolate nelle ultime ore starebbe attendendo una proposta ufficiale da parte della dirigenza interista. Ogni discorso di mercato, comunque, è rinviato a dopo l’Europa League.