Inter, dall'Inghilterra, il Tottenham sogna Sergio Ramos ma non tramonta l'idea Skriniar

José Mourinho ha obiettivi sempre più ambiziosi per il suo Tottenham e per rinforzare la difesa starebbe pensando addirittura al capitano del Real Madrid Sergio Ramos, attualmente in scadenza di contratto col Real Madrid. Secondo il London Evening Standard però, lo spagnolo non sarebbe l'unico obiettivo perché nello stesso ruolo non perde quota la candidatura dell'interista Milan Skriniar che da tempo piace allo Special One.