Inter, dall'Inghilterra: United cederà Lukaku. Si sono anche PSG e Bayern

Questa estate, scrive il Daily Telegraph, il Manchester United ascolterà eventuali offerte in arrivo per Romelu Lukaku. Al tecnico Solskjaer è stata promessa una rosa all'altezza delle ambizioni del club e per finanziare il mercato è possibile che si debba passare da qualche cessione. Su Lukaku, che non ha mai convinto il norvegese, ci sono Inter, Bayern Monaco e PSG.