Inter, dalla Germania: il Bayern riscatterà Perisic ma serve lo sconto

vedi letture

Anche la Bild conferma le voci riguardanti al possibile riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. Il croato, in prestito in Germania e legato ai nerazzurri da un accordo fino al 2022, ha convinto tutti e ora il club bavarese sarebbe pronto a mettere sul piatto i milioni per strapparlo all'Inter. Magari con uno sconto rispetto ai 20 milioni fissati l'estate scorsa, che possa abbassare il prezzo fino a 15, anche per rispondere all'emergenza economica dovuta al Coronavirus.