Inter, dalla sopravvivenza all'evoluzione: le prossime sfide dei nerazzurri

ll riscatto di Icardi da definire entro maggio. Il Barcellona che pressa per arrivare quanto meno a un accordo preliminare sul fronte Lautaro. L'Inter che vive settimane di confusione, tra la voglia di trattenere l'argentino e l'obbligatoria ricerca dell'eventuale sostituto individuato in Werner già quasi all'altare con il LIverpool. La trattativa Cavani che ha ancora una Champions da portare a termine di fronte all'assenza di norme che regolino il paradosso del vuoto di due mesi sui contratti. Il Bayern che su Perisic (alternativa di Gnabry e Coman anche adesso che la Bundes è ripartita) prende tempo e chiede uno sconto ai nerazzurri. Gli altri riscatti che viaggiano nel buio assoluto, privo di ogni forma di gravità. La strategia di mercato (settembre-ottobre?) che in Viale della Liberazione difficilmente può essere tanto chiara e lungimirante, quando per allora molte cose potrebbero radicalmente trasformarsi. Anomalie, alle quali però tutti dovranno andare incontro. Chi più e chi meno. Ecco, l'Inter dovrà compiere azioni notevoli, proseguire oltre se stessa, trovare la via dell'evoluzione. Sopravvivranno i grandi, come una selezione naturale di chi saprà stare nel calcio post coronavirus. Un'occasione che pure nasconde lati intriganti e che regala l'opportunità di mostrare al mondo bontà e forza del progetto interista. Mai come adesso.