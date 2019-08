Inter, dalla Spagna: Conte ha chiesto Rakitic, ma il Barça chiede 50 mln

Non solo Arturo Vidal dalla Catalogna per il centrocampo nerazzurro. Secondo quanto riferisce Sport, l'Inter avrebbe tutta l'intenzione di assicurarsi Ivan Rakitic dal Barcellona. Ovviamente, l'arrivo del croato escluderebbe quello del cileno. Il quotidiano catalano spiega come Antonio Conte abbia chiesto espressamente l'arrivo di Rakitic, per un affare che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato.

L'obiettivo dell'Inter - Il motivo dell'attesa? Evitare un'asta, visto che il talento ex Schalke 04 e Siviglia piaceva anche in Premier., dove la sessione estiva è finita da pochi giorni. Ma se il Barça da un lato è disposto a cedere Rakitic vista l'abbondanza di centrocampisti e il suo contratto in scadenza nel 2021, dall'altro non tratterà il suo cartellino per meno di 50 milioni di euro.